Почти 6 тысяч жителей Карелии прошли обследование в передвижном флюорографе

С начала года мобильный комплекс Республиканского противотуберкулезного диспансера побывал в девяти районах республики.
Всего с начала 2025 года обследование прошли 5910 сельских жителей. Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, за минувшие семь месяцев мобильный флюорограф побывал в Лахденпохском, Сортавальском, Питкярантском, Олонецком, Медвежьегорском, Прионежском, Беломорском, Пудожском и Кондопожском районах.
На прошлой неделе обследование прошли 415 жителей Пудожского района. В одном только поселке Кривцы обследовались 54 человека.
Передвижной комплекс позволяет выявлять на ранних стадиях туберкулез и другие заболевания органов грудной клетки, в том числе онкологические. Это особенно важно для жителей отдаленных поселков — на обследование не нужно ехать в центральную районную больницу. Результаты флюорографии действительны год и принимаются при профосмотрах.