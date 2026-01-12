Почти 60 тонн груза из Карелии получили земляки в рамках акции главы республики «Рождественский подарок бойцу»

Фуры прошли более 3 тысяч километров. Они побывали в Курской, Белгородской областях, Луганской и Донецкой народных республиках и завершили путь в Запорожской области.
Предметы первой необходимости, которые собирали жители Карелии в ходе акции «Рождественский подарок бойцу», доставили землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.
Почти 60 тонн груза привезли военнослужащим в Курскую и Белгородскую области, ЛНР и ДНР. Конечной точкой стала Запорожская область. В каждом пункте разгрузки от бойцов неизменно звучали слова благодарности жителям республики за поддержку.
— Карелия очень помогает. С самого начала СВО мы постоянно получаем посылки с необходимым грузом. Конечно, так нам гораздо проще выполнять свои задачи здесь, мы чувствуем заботу, о нас помнят. Это опора, серьезная поддержка, — сказал боец из Сегежи с позывным Малой.
Напомним, что по инициативе главы Карелии ежегодная акция «Рождественский подарок бойцу» была объявлена в республике в начале декабря — в преддверии новогодних праздников.
Вместе с посылками для карельских военнослужащих также были доставлены подарки от Артура Парфенчикова детям, живущим в подшефном Васильевском районе Запорожской области, в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний».
Карелия продолжит оказание помощи подшефному району, а также землякам, защищающим интересы Отечества в зоне СВО.