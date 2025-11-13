Почти 70 медиков приняли участие в программе «Земский доктор» в Карелии

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал, в каких районах появились квалифицированные медицинские кадры.

В 2025 году участниками федеральной программы «Земский доктор» в Карелии стали 67 медиков — 35 врачей и 32 специалиста среднего звена. Всего за последние 5 лет к работе в сельской местности приступили 314 человек, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

— Они пополнили штаты Пряжинской, Сортавальской, Сегежской, Кондопожской, Олонецкой, Медвежьегорской, Кемской, Лоухской, Питкярантской, Пудожской ЦРБ и Межрайонной больницы № 1 (Костомукша, Муезерский), — рассказал он.

Из всего количества прибывших в этом году 15 человек — выпускники, которые вернулись в свой родной районный центр после окончания обучения в рамках целевого договора.

Примечательно, что 27 человек приняли решение оказывать медицинскую помощь в стенах ФАПов и врачебных амбулаторий, расположенных в малых населённых пунктах.

— Так, в Сортавальскую ЦРБ приехали Злата Гуцева и Анастасия Вязович. В августе они приступили к работе. Злата Олеговна заведует фельдшерско-акушерским пунктом в посёлке Тиурула, Анастасия Денисовна — в посёлке Тоунан Лахденпохского района. Злата родом из Волховского района Ленинградской области, а Анастасия родилась и выросла в Лахденпохском районе. Обе окончили Медицинский колледж № 2 г. Санкт-Петербурга, — добавил министр.

Напомним, «Земский доктор» — это государственная программа финансовой поддержки врачей, переезжающих на длительный срок в сельские или труднодоступные населённые пункты.

Программа действует с 2012 года и реализуется во всех регионах России. Её главной целью стало создание экономически выгодных условий работы для врачей, а также обеспечение жителей малых населённых пунктов квалифицированной медицинской помощью.

Ранее мы писали, что в 2024 году в качестве «земских докторов» в Карелию приехали 80 работников здравоохранения.