На карьеру в Петрозаводске влияет красота, признались почти 70% местных работодателей

Большинство жителей карельской столицы сошлись во мнении, что приятная внешность может помочь в трудоустройстве.

В очередном опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Петрозаводска.

«На красивого человека смотреть приятнее, настроение поднимается у всех присутствующих (и сотрудников, и клиентов)», — 69% представителей работодателей уверены, что хорошие внешние данные при прочих равных могут помочь соискателю в устройстве на работу и продвижении по службе.

Оказалось, степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру рекрутеры оценили в среднем на 3,6 балла по шкале от 0 до 10.



«Красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных», — уверены и 65% экономически активных горожан.

Интересно, что респонденты старше 34 лет склоняются к такому мнению чаще тех, кто моложе (67 и 60% соответственно).