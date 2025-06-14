Почти 700 га в Карелии дополнительно включили в «арктический гектар»

Теперь вновь включенные земли можно получить на льготных условиях. Депутаты поддержали инициативу главы Карелии о расширении земельного фонда федеральной программы «Гектар».

Сегодня, 19 июня, депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу Артура Парфенчикова о включении дополнительно 667,5 гектаров земли в арктической зоне Карелии. Они будут предложены в безвозмездное пользование гражданам РФ по программе «Гектар». Это решение имеет важное значение, поскольку участки на этих территориях можно будет получить на льготных условиях.

— Таким образом, мы сможем предоставить ещё большее количество земельных участков в Арктической зоне жителям Российской Федерации. Я хотел бы акцентировать внимание на том, чтобы и жители Карелии также рассматривали возможность получения земельных участков — для строительства домов или туристических объектов, — прокомментировал решение председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Леонид Лиминчук назвал, в каких поселках находятся участки, которые сегодня официально признаны Арктикой. Вот их список:

— п. Луусалми/Калевальский район/4,5 га

— д. Софпорог/Лоухский район/430 га

— ст. Чупа/Лоухский район /7 га

— п. Волдозеро/Сегежский округ /38 га

— д. Воренжа/Беломорский район /177 га

— п. Панозеро/Кемский район/11 га

Добавим, что участки выбирались с учетом мнения органов местного самоуправления и муниципальных депутатов. В программу включены дополнительные земли, не относящиеся к лесному фонду и свободные от прав третьих лиц. Земли имеют неразграниченную государственную собственность, что значительно упрощает их предоставление гражданам.

Напомним, в рамках программы «Гектар» земля предоставляется в безвозмездное пользование для строительства индивидуального жилья, ведения личного подсобного хозяйства или запуска и реализации предпринимательских проектов в арктических районах Карелии.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, савгуста 2021 года, когда программа начала работать, в республики выдано более 8 тысяч участков. Почти половина (49%) используется для строительства жилья. Арктическая зона в Карелии включает: Беломорский, Кемский, Лоухский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.