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Почти 80% россиян считают несправедливо завышенными зарплаты чиновников

Новости. Общество
19:40, 08 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Фомичев
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Почти 80% россиян считают завышенными зарплаты чиновников, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

Так, при оценке неоправданно высоких зарплат 79% указали доходы чиновников, а еще 38% считают, что неоправданно большие суммы получают работники сферы топ-менеджмента, пишут «Известия». Среди опрошенных россиян 29% назвали завышенными зарплаты риелторов, а 25% отметили финансистов.

Также респонденты полагают, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%), пишет «РИА Новости».

Менее 20% жителей России назвали неоправданно высокими зарплаты маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). При этом менее 10% жителей России высказали мнение, что неоправданно высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).

Кроме того, по несколько опрошенных в варианте ответа «Другое» указали артистов и спортсменов.

Как предлагают россияне, заработок чиновников должен составлять около 88,9 тыс. рублей в месяц. По мнению респондентов, топ-менеджеры должны в среднем получать 103,2 тыс. рублей, а риелторы - 76,6 тыс. рублей. Финансистам жители России «назначили» зарплату в размере 102,3 тыс. рублей, юристам - 95,9 тыс. рублей, а менеджерам по продажам - 91,2 тыс. рублей. Наиболее высокий заработок опрошенные указали для IT-специалистов - 108,6 тыс. рублей.

Ранее стало известно, какой уровень заработной платы жители страны считают достаточным для достойной жизни. Отмечалось, что более трети россиян - 38% - считают достойным месячный доход в 50–80 тыс.

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Комментарии

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Поц
2021-05-08 19:48:15
Это повышение нужно было только одному человеку, быстро сообразившему : как через чиновников управлять рабами, простите...
Александр
2021-05-08 20:33:18
Поц, Это касается и МВД с судьями.
Изя
2021-05-08 21:08:47
Александр, и не только )))
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