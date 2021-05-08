Почти 80% россиян считают несправедливо завышенными зарплаты чиновников

Почти 80% россиян считают завышенными зарплаты чиновников, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

Так, при оценке неоправданно высоких зарплат 79% указали доходы чиновников, а еще 38% считают, что неоправданно большие суммы получают работники сферы топ-менеджмента, пишут «Известия». Среди опрошенных россиян 29% назвали завышенными зарплаты риелторов, а 25% отметили финансистов.

Также респонденты полагают, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%), пишет «РИА Новости».

Менее 20% жителей России назвали неоправданно высокими зарплаты маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). При этом менее 10% жителей России высказали мнение, что неоправданно высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).

Кроме того, по несколько опрошенных в варианте ответа «Другое» указали артистов и спортсменов.

Как предлагают россияне, заработок чиновников должен составлять около 88,9 тыс. рублей в месяц. По мнению респондентов, топ-менеджеры должны в среднем получать 103,2 тыс. рублей, а риелторы - 76,6 тыс. рублей. Финансистам жители России «назначили» зарплату в размере 102,3 тыс. рублей, юристам - 95,9 тыс. рублей, а менеджерам по продажам - 91,2 тыс. рублей. Наиболее высокий заработок опрошенные указали для IT-специалистов - 108,6 тыс. рублей.

Ранее стало известно, какой уровень заработной платы жители страны считают достаточным для достойной жизни. Отмечалось, что более трети россиян - 38% - считают достойным месячный доход в 50–80 тыс.