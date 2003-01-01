Почти 80% россиян верят в существование инопланетян

Большинство жителей нашей страны убеждены, что в глубинах Вселенной обитают разумные существа.

79% жителей России верят в существование разумной жизни во Вселенной, сообщает Аналитический центр ВЦИОМ.

— При этом каждый второй допускает, что инопланетяне посещают Землю и скрываются среди людей. Представители старшего поколения чаще склоняются к «сценарию присутствия среди нас», молодёжь же более скептична, — отметили там.

По мнению 61% соотечественников, если бы гипотетические обитатели космоса решили выйти на контакт с человечеством, то в первую очередь приступили бы к изучению поведения людей, чтобы впоследствии попытаться выстроить с ними конструктивный и взаимовыгодный диалог.

— Россияне также готовы посоветовать инопланетянам литературу для лучшего понимания жизни на Земле. (...) Наиболее часто в ответах фигурирует «Война и мир» Л. Н. Толстого. В числе других произведений называются Библия/Евангелие, книги Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание»), М. А. Булгакова («Мастер и Маргарита»), А. С. Пушкина и М. А. Шолохова. Наряду с художественными текстами встречаются и более прагматичные варианты: энциклопедии, учебники истории, даже «Капитал» Маркса, — поделились результатами опроса в Центре изучения общественного мнения.