Почти 90 млн рублей направят на модернизацию лыжно-биатлонного комплекса в Костомукше

Артур Парфенчиков рассказал о программе развития Арктики в качестве помощи карельскому спорту.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 2 ноября рассказал о программе развития Арктики в качестве помощи республиканскому спорту.



«Почти 90 млн рублей направим в 2024 году на модернизацию лыжно-биатлонного комплекса в Костомукше. Основная часть — федеральные средства, которые мы получили благодаря участию республики в программе развития Арктики», — сообщил губернатор.





По словам руководителя региона, на эти деньги восстановят асфальто-бетонное покрытие комплекса, приобретут оборудование для стрельбища, снегоходы и многое другое.



«Рад, что у нас появилась возможность существенно продвинуться в реализации такого важного проекта. Современная круглогодичная база для тренировки профессиональных спортсменов и любителей — наша давняя мечта», — подчеркнул Артур Парфенчиков.



По его словам, основной корпус возводят по нацпроекту «Демография», который инициировал президент России. «Фактически заново создаем всю необходимую инфраструктуру — в начале осени проверял стройплощадку», — добавил руководитель республики.



«Поставили перед собой амбициозную цель: в будущем проводить на базе спортивного комплекса всероссийские соревнования. Успешный опыт у нас уже есть: не так давно Карелия принимала этап Кубка Анны Богалий», — заключил глава Карелии.