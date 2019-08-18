Почти час тушили пожарные баню в поселке Карелии

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В Кемском районе произошел пожар в частной бане, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня днем, 18 августа в 12.23 , в поселке Рабочеостровск Кемского района на улице Портовая загорелась частная баня.
Для ликвидации пожара привлекались 7 человек и 3 единицы техники.
В 13.10 пожар ликвидирован.
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