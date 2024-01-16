Почти четверть компаний Петрозаводска выбирают соискательниц с определенным социальным статусом

О негласных предпочтениях рассказали представители организаций из карельской столицы.

В очередном опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Петрозаводска.

Результаты показали, что 17% компаний имеют негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц. Однако к социальному статусу мужчин-соискателей пожелания есть только у 13% компаний.



Чаще всего предпочтения работодателей оказываются на стороне кандидатов, состоящих в браке и имеющих детей. Это касается как мужчин, так и женщин.



Кроме того, о негласных запретах в отношении соискательниц рассказали рекрутеры 14% компаний. Вместе с тем, в отношении мужчин по итогам опроса обнаружилось значительно меньше негласных запретов (7%).