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Почти четверть россиян стали экономить на еде с марта 2022 года

Новости. Общество
22:00, 28 Ноября 2022
фото: Freepik

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По данным опроса ВЦИОМ, 24% россиян начали экономить на еде в нынешнем году.

Почти четверть россиян (24%) согласны с тем, что начали больше экономить на еде с марта этого года, 11% скорее согласны с этим, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.

Среди 24% тех, кто стал больше экономить на еде, 26% — люди от 18 до 24 лет и 22% — от 35 до 44 лет. Еще 11% скорее согласны с тем, что стали больше экономить. Не согласны или скорее не согласны с тем, что пришлось начать больше экономить на еде, 51% опрошенных.

Почти треть респондентов (32%) согласны или скорее согласны с тем, что стали в этом году больше экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты. Среди них 40% женщин и 24% мужчин. Не согласны или скорее не согласны с этим утверждением 27% опрошенных. Еще для 39% этот вопрос не актуален.

Как отметил директор «ВЦИОМ-консалтинга» Алексей Верижников, сберегательное поведение входит в число адаптивных паттернов, которые присущи «периодам турбулентности». По его словам, оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение «умного покупателя».

«Умный покупатель» во время периода неопределенности в доходах домохозяйств стремится получать сопоставимую ценность за несколько меньшие деньги (например, переключаясь с премиальных на субпремиальные бренды) или же педалировать тему «качества» приобретаемых товаров, жертвуя измерением престижности, обычно транслируемым через привлекательность упаковки или уровень места продажи», — отметил Верижников.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 19–20 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

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