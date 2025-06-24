Почти четыре миллиона рублей перевели неизвестным две жительницы Петрозаводска

Мошенники сумели вызвать панику у молодой петрозаводчанка.

Две петрозаводчанка пострадали от действий мошенников, сообщили в МВД. Там же назвали криминальные схемы, которые использовали злоумышленники.

Пенсионерке позвонил неизвестный и выманил код из смс, сказав пожилой женщине, что цифры следует озвучить для привязки ключей домофона. После с ней связались лжесиловики и напугали, якобы от её имени ведётся незаконная деятельность. Пенсионерка перевела более 2.7 миолиона рублей на посторонние счета.

Молодую петрозаводчанку сумели напугать тем, что на нее якобы оформляют кредит. Девушка запаниковала, срочно оформила кредит на 2 миллиона рублей и более 1 миллиона 125 тысяч успела перечислить на неизвестный банковский счёт.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».