Почти даром: покупатели доверяют скидкам в магазинах

Еженедельный мониторинг показал рост цен на молочные продукты местных производителей.

Магазины всегда использовали различные маркетинговые приманки, чтобы убедить покупателя расстаться с деньгами. Сегодня одним из самых популярных приемов стали скидки.

Кофе, колбаса и пельмени продаются дешевле первоначальной цены на 66%, 71% и даже 72% в магазинах Петрозаводска.

Проект «Жизнь и кошелек» составил ТОП-3 самых больших скидок в торговых сетях, а также провел еженедельный мониторинг цен на самое необходимое.