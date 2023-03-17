Почти даром: покупатели доверяют скидкам в магазинах

Еженедельный мониторинг показал рост цен на молочные продукты местных производителей.
Магазины всегда использовали различные маркетинговые приманки, чтобы убедить покупателя расстаться с деньгами. Сегодня одним из самых популярных приемов стали скидки.
Кофе, колбаса и пельмени продаются дешевле первоначальной цены на 66%, 71% и даже 72% в магазинах Петрозаводска.
Проект «Жизнь и кошелек» составил ТОП-3 самых больших скидок в торговых сетях, а также провел еженедельный мониторинг цен на самое необходимое.
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