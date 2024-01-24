Почти два десятка человек задержали в Финляндии на границе с Россией

По данным финских пограничников, 18 выходцев из Ближнего Востока перебрались через границу по пересеченной местности.

В финской Иматре к северу от пограничного КПП задержали 18 человек по подозрению в нарушении законодательства о госгранице. Об этом в четверг, 25 января, сообщает Фонтанка со ссылкой на издание Yle.

По данным пограничников, они пересекли границу по пересеченной местности. Среди них — мужчины, женщины и дети.

Издание пишет, что прибывшие, по предварительной информации, оказались выходцами с Ближнего Востока. Они попросили убежища.

Ограничения на границе России и Финляндии начались с 9 ноября 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Финны обвинили в происходящем российскую сторону.