Почти два десятка домов останутся без воды в одном из районов Петрозаводска

В субботу, 4 ноября, с 9.00 до 20.00 будет отключено холодное водоснабжение в девятнадцати домах карельской столицы.

Об отключении холодного водоснабжения в районе Первомайского проспекта сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

В субботу, 4 ноября, холодное водоснабжение будет отключено в домах №№ 16А, 18 на улице Краснофлотской, в домах №№ 17,19, 21, 26, 28, 28А, 30, 30А, 32 на улице Лисицыной, в домах №№ 34, 34А, 36 на улице Советской и в домах №№ 35, 35А, 37, 37А, 39 на улице Мелентьевой.

Холодную воду отключат из-за плановых работ на сетях. Работы будут выполнять специалисты АО «ПКС — Водоканал».

Планируемое время работ — с 9.00 до 20.00, сообщили в ЕДДС.