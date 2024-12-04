Почти два десятка злостных должников нашли в Петрозаводске

В конце ноября в столице Карелии провели мероприятие «Штраф», сообщили в МВД региона.

С 25 по 29 ноября в Петрозаводске в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Штраф» разыскивали лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. По итогам были установлены 19 должников.

В отношении не уплативших в срок штрафы было составлено 36 административных дел. Для принудительного взыскания штрафов в службу судебных приставов было направлено 73 постановления о назначении административного наказания.

Кроме того, при составлении материалов сотрудники Управления МВД Петрозаводска информировали граждан об ответственности за неуплату штрафов.