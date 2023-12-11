Почти две тысячи водителей без прав остановила дорожная полиция Карелии с начала года

С начала года в Карелии автоинспекторы отстранили порядка 1,8 тысячи автолюбителей без водительских прав.

Так, во время патрулирования в Суоярвском районе сотрудники ДПС привлекли к ответственности водителя легкового автомобиля.



При проверке документов полицейскаие выяснили, что местный житель не имеет водительского удостоверения, сам автомобиль не зарегистрирован, также отсутствует полис страхования.



В отношении нарушителя составлены административные материалы по трем статьям. Машину забрали на специализированную стоянку, нарушителя ждет крупный штраф.



Госавтоинспекция Карелии призывает жителей соблюдать правила, садиться за руль только после обучения в автошколе и получения водительского удостоверения.