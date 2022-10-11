Почти две тысячи водителей в Карелии попались пьяными за рулем

Госавтоинспекция республики привела статистику за 2022 год.
С начала 2022 года, по данным ГИБДД Карелии, около двух тысяч водителей, находившихся за рулем пьяными, были отстранены от управления.
Так, недавно в Кондопоге от управления был отстранен 44-летний пьяный водитель. Автоинспекторы на месте провели освидетельствование с помощью алкотестера, прибор зафиксировал 1,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В данный момент нарушитель ожидает решения суда, ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.
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