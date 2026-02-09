Почти месяц жители в одном из домов Сегежи сидят без тепла

Крик о помощи жители одного из домов в Сегеже разместили в сетях. Люди не могу добиться помощи от управлющей компании.

Речь о доме № 14 по улице Ленина. Жители пишут, что с 16 января они сидят без тепла.

— Наш дом превратился в ледяной дворец. Дети постоянно болеют, взрослые тоже страдают от холода. Мы вынуждены спать одетыми и укрываться всеми теплыми вещами, какие есть. Но даже это не спасает. Управляющая компания «Умка» бездействует. Никакого ремонта, никаких действий вообще. Только обещания и пустые слова. Нам сказали, что трубы прорвали и нужно менять батареи, причем за наш собственный счет, — пишут люди в сообществе «Сегежа online» в ВК.

Как сообщил глава района Рашид Бескембиров со ссылкой на управляющую компанию дом частично подключен к отоплению.

— На внутридомовых коммуникациях требовалась замена стояков участками, что невозможно было сделать без слива дома. Если сливать дом при низких температурах воздуха имеется риск заморозки всей внутридомовой системы, поэтому ожидали потепления. На период проведения проверки Госкомитетом и администрацией в доме велись работы по восстановлению работоспособности верхнего розлива. По информации УК розлив отогрели, проложили греющий кабель на чердаке, чтобы избежать повторного промерзания.

При проведении работ установили, что в первом и в третьем подъездах частично промерзли стояки, устранить эту проблему в зависимости от материала исполнения системы можно отогревом или заменой участка. Также в некоторых помещениях (нежилые, в основном, и несколько жилых) при замерзании теплоносителя лопнули радиаторы, они требуют замены. Сантехники УК демонтировали эти радиаторы, установив отсекающие краны для того, чтобы подключить дом к теплоснабжению в полном объеме и в дальнейшем, при установке радиаторов, не отключать дом от тепла, — сообщил Рашид Бескембиров.

В субботу, 7 февраля, при заполнении внутридомовой системы сантехники УК зафиксировали утечку в помещении магазина «Пятерочка».

Администрация связалась с представителем магазина в целях предоставления доступа УК для устранения повреждения на общедомовой системе. Сантехники магазина доступ предоставили, вскрыли перекрытия для проведения необходимых работ.

— По данным ООО «Умка», сегодня (09.02) прибудут комплектующие для завершения ремонтных работ на инженерных сетях дома. Администрация неоднократно предлагала УК помощь другой управляющей компании (ООО «Содружество»), которая была готова помочь в ремонте своей аварийной бригадой, но представители «Умки» отказывались, ссылаясь на наличие своих работников, отсутствие запчастей, переносили время работ, — уточнил чиновник.

Государственным комитетом по строительному, жилищному и дорожному надзору по данной ситуации проводится проверка. Также информация доведена до надзорных органов. Ранее глава Карелии отправил председателя Госкомитета по жилнадзору в Сегежу решать проблемы с теплом.