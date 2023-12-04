Почти миллион рублей заплатит владелец участка в Карелии, заваливший его мусором

Хозяина участка в поселке Шуя обязали возместить ущерб, причиненный окружающей среде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Природоохранная прокуратура Карелии организовала проверку, в ходе которой выяснилось, что на участке сельхозпользования в поселке Шуя Прионежского района были незаконно свалены строительные отходы.

По оценке ведомства, плодородному слою почвы был нанесен ущерб в размере 898 тысяч рублей. Прокуратура обратилась в суд, чтобы привлечь собственника участка к ответственности и ликвидировать свалку.

В результате суд обязал владельца участка убрать свалку, а также возместить ущерб, причиненный окружающей среде: 898 тысяч рублей.

Кроме того, управление Росприроднадзора выписало нарушителю штраф.