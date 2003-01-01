Почти на 12 млн рублей пополнился бюджет Петрозаводска благодаря туристическому налогу

В мэрии карельской столицы рассказали, за чей счёт пополняется муниципальная казна.
За первые 7 месяцев 2025 года бюджет Петрозаводска пополнился на 11,7 млн рублей благодаря туристическому налогу, сообщили в администрации карельской столицы.
— Туристический налог уплачивают представители гостиничного бизнеса — организации и ИП, оказывающие услуги по предоставлению мест временного проживания физлицам и включенные в реестр классифицированных средств размещения, — рассказали там.
В мэрии напомнили, что так называемый «курортный сбор» в размере 1% был введён 1 января этого года (за суточное пребывание в городе путешественник должен заплатить не менее 100 рублей). На протяжении следующих 5 лет налог будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет окончательных 5%. Жители Карелии, а также участники СВО и члены их семей освобождены от туристического взноса.