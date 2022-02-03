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03.02.2022 17:17

Почти на 2 тыс. сократилось количество предприятий в Карелии за последние 3 года

Новости. Экономика
14:31, 04 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Количество предприятий и других организаций Карелии за 2019–2021 годы сократилось на 10,6% — почти на 2 тыс. единиц.

Об этом говорят данные, опубликованные в статистическом ежегоднике Карелиястата «Республика Карелия'2021» .

В 2019 году в Карелии насчитывалось 20776 предприятий и организаций, а в 2021 году их осталось 18778.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, количество предприятий сократилось на 13,1% или на 168 единиц. В результате, по итогам 2021 года в республике осталось 1281 такое предприятие.

В добыче полезных ископаемых число предприятий за 3 года уменьшилось с 308 до 284.

Больше всего эта тенденция ударила по торговле, где количество предприятий сократилось на 18,6%.

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Комментарии

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Серж
2022-02-04 14:49:57
Губернатор по этому поводу ничего не вспомнил ? Вроде как при при его правлении это произошло . Это не его личная трагедия ?
Гость
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