Почти на 2 тыс. сократилось количество предприятий в Карелии за последние 3 года

Количество предприятий и других организаций Карелии за 2019–2021 годы сократилось на 10,6% — почти на 2 тыс. единиц.

Об этом говорят данные, опубликованные в статистическом ежегоднике Карелиястата «Республика Карелия'2021» .

В 2019 году в Карелии насчитывалось 20776 предприятий и организаций, а в 2021 году их осталось 18778.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, количество предприятий сократилось на 13,1% или на 168 единиц. В результате, по итогам 2021 года в республике осталось 1281 такое предприятие.

В добыче полезных ископаемых число предприятий за 3 года уменьшилось с 308 до 284.

Больше всего эта тенденция ударила по торговле, где количество предприятий сократилось на 18,6%.