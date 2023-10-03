Почти на сутки перекроют дорогу в Карелии из-за съёмок фильма «Лихие»

Дорогу закроют из-за проведения съемок художественного фильма.

Об ограничения движения транспорта предупредили в Управлении автодорог Карелии.

Проезд автомобилей запретят в Лахденпохском районе в связи с проведением съемок телевизионного художественного фильма «Лихие», режиссером которого является Юрий Быков.

Кинокомпания «Сити Фильм» закроет движение всех видов транспорта с 5.00 до 23.00 часов 11 октября на участке автодороги Куркиёки – Элисенваара с 1 по 5 километр.

Объезд закрытого участка будет организован по автомобильным дорогам Ласанен – Куркиёки – Терву и Куркиёки – Алхо.

В Управтодоре попросили водителей при планировании поездок в этот день руководствоваться дорожными знаками и учитывать вводимые временные ограничения движения транспорта.