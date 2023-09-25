Почти пять тысяч жителей Карелии привились от гриппа в мобильных пунктах

За две недели в мобильных прививочных пунктах Карелии привились почти пять тысяч человек.
В Петрозаводске привиться можно в следующих мобильных и стационарных пунктах, помимо поликлиник:
у ТЦ «Главный» (улица Мелентьевой, 28). Открыт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00;
у ТРК «Лотос Плаза» (проспект Лесной, 47-А). Открыт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00;
у гипермаркета «Лента» (Ленинградская, 13). Открыт с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:30;
у гипермаркета «Магнит» (Ровио, 15-А). Часы работы: понедельник–пятница с 10:00 до 18:30;
в здравпункте ПетрГУ (улица Герцена, 31-Б). Время работы: среда с 11:00 до 13:00, запись по телефону: 76-09-66, 8 909 569-76-67;
в ТЦ «Тетрис», улица Мерецкова, 11, с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00.
Районные больницы также организовали выезды пунктов вакцинации, расписание их работы есть на страницах учреждений «ВКонтакте» и на сайтах.
При обращении в мобильный пункт вакцинации нужен паспорт, предупредили в Минздраве Карелии.
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