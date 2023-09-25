Почти пять тысяч жителей Карелии привились от гриппа в мобильных пунктах

За две недели в мобильных прививочных пунктах Карелии привились почти пять тысяч человек.

В Петрозаводске привиться можно в следующих мобильных и стационарных пунктах, помимо поликлиник:



у ТЦ «Главный» (улица Мелентьевой, 28). Открыт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00;



у ТРК «Лотос Плаза» (проспект Лесной, 47-А). Открыт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00;



у гипермаркета «Лента» (Ленинградская, 13). Открыт с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:30;



у гипермаркета «Магнит» (Ровио, 15-А). Часы работы: понедельник–пятница с 10:00 до 18:30;



в здравпункте ПетрГУ (улица Герцена, 31-Б). Время работы: среда с 11:00 до 13:00, запись по телефону: 76-09-66, 8 909 569-76-67;



в ТЦ «Тетрис», улица Мерецкова, 11, с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00.



Районные больницы также организовали выезды пунктов вакцинации, расписание их работы есть на страницах учреждений «ВКонтакте» и на сайтах.



При обращении в мобильный пункт вакцинации нужен паспорт, предупредили в Минздраве Карелии.