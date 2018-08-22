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Новости. Общество
13:20, 22 Августа 2018

Почти полмиллиарда рублей просят взыскать с подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере

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Потерпевшие и их представители заявили в городской суд Петрозаводска ходатайства о взыскании 432,5 млн рублей с Роспотребнадзора и двух подсудимых в рамках дела о гибели детей на Сямозере.

Об этом в среду рассказал судья Александр Смирнов, рассматривающий дело.

"От 20 потерпевших и их представителей поступили ходатайства о привлечении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в качестве гражданского ответчика. Содержится просьба к суду о взыскании с Виноградова в пользу 17 потерпевших по 5 млн рублей, с Решетовой по 10 млн рублей. И также от троих законных представителей потерпевших, ребят, которые живы, 500 тысяч взыскать с Виноградова, по 1 млн рублей с Решетовой и с федеральной службы соответственно 17 потерпевших по 10 млн рублей, и трех законных представителей по 1 млн рублей", - сказал Смирнов.

Всего 432,5 млн рублей.

"Правда, теперь становится непонятно, что делать с предыдущими исками. Потому что отзывов предыдущих исков суду не поступило. Наверное, подразумевается, что изменились исковые требования к части гражданских ответчиков. У нас имеется три разных иска", - добавил он.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

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