Почти половина предприятий Карелии работают в 2025 году с убытком

Карелиястат опубликовал данные о финансовых результатах деятельности организаций республики за первые семь месяцев 2025 года.

Отметим, что речь идет не обо всех организациях. В данных статистики не учтены субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, некредитные финансовые организации, государственные (муниципальные) учреждения, организации, у которых в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не превышала 15 человек.

Из свежего отчета Карелиястата следует, что 51,9% организаций республики работали с прибылью, которая в сумме достигла 28,8 млрд рублей. При этом 48,1% предприятий закончили отчетный период с убытком в 14 млрд рублей.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 14,8 млрд рублей. Этот показатель оказался в 2,1 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда организации получили 31,9 млрд рублей прибыли.

Общая сумма задолженности по обязательствам карельских организаций на конец июля составила 234,4 млрд рублей. Более половины этой суммы (58,1%) приходится на кредиты банков и займы.

Анализ задолженности показывает превышение кредиторской задолженности над дебиторской на 23,3 млрд рублей. При этом просроченная дебиторская задолженность превышает просроченную кредиторскую на 1,2 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали, что убыток Segezha Group по итогам 2024 года превысил 22 млрд рублей.