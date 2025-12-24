Почти половина работающих россиян испытывает симптомы эмоционального выгорания

Симптомы профессионального выгорания в конце 2025 года отмечают у себя 48% работающих россиян. Опрос показал, что это состояние серьёзно влияет как на самочувствие, так и на карьерные планы сотрудников.
В исследовании, которое предполагало множественный выбор ответов, приняли участие более 1000 респондентов. Согласно информации «RT» со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ), наиболее распространёнными проявлениями эмоционального выгорания респонденты назвали:
— Постоянное чувство усталости — 68%;
— Регулярное перенапряжение и стресс — 62%;
— Раздражительность — 55%;
— Нежелание идти на работу по утрам — 47%;
— Потерю инициативы и энтузиазма — 43%.
Выгорание напрямую сказывается на трудовой деятельности, поэтому 41% людей задумываются о кардинальной смене сферы деятельности и 40% фиксируют устойчивое снижение работоспособности.
По мнению участников опроса, основным фактором выгорания являются плохая организация рабочих процессов — в 66% случаев из опрошенных.
Остальные же факторы встречаются не сильно реже:
— Большое количество задач — 51%;
— Низкая заработная плата — 36%;
— Переработки из-за нехватки персонала — 28%;
— Сложные отношения с руководством — 21%;
— Личные проблемы, не связанные с работой — 20%.
Ранее мы сообщали, что каждый третий россиянин готов работать в новогодние праздники из-за денег.