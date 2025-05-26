здоровье работа экология
реклама на сайте
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20
Стало известно, каким будет детский сад в новом районе Петрозаводска
04.06.2025 12:49

Почти половина опрошенных жителей Карелии боялись провала на экзаменах

Новости. Общество
22:50, 05 Июня 2025
фото: © Adobe Stock

Новости партнеров

11 тысяч взрослых россиян и школьников 9 и 11 классов поделились своими воспоминаниями о ЕГЭ и ОГЭ.

Платформа Авито Услуги и образовательная платформа «Умскул» опросили более 11 тысяч взрослых россиян и школьников 9 и 11 классов  на тему сдачи экзаменов.

43% опрошенных из Карелии столкнулись со стрессом в экзаменационный период. Особенно высокий стресс испытывали 14% респондентов в возрасте 18–24 лет. Каждый седьмой из опрошенных старше тридцати лет вспоминает о бессонных ночах и стрессе.

38% опрошенных выпускники 9 и 11 классов, сдающие экзамены в этом году, отмечают у себя признаки сильного эмоционального выгорания. Почти половина школьников признались, что в период активной подготовки к экзаменам спят всего 5–6 часов в день.

А главным страхом, связанным с экзаменами, 45% всех респондентов назвали провал и неудачу в поступлении. После такого стресса менее 10% получали какую либо профессиональную психологическую помощь. 37% отметили, что, когда они сдавали экзамены, обращаться за психологической помощью было не принято.

Респонденты рассказали и о хорошем. Так, например, 61% отметили, что полноценный отдых и сон лучше всего помогают справляться с выгоранием.

Справляться с переживаниями старшеклассникам помогают любимая музыка (58%) и разговоры с друзьями и близкими (47%). Практически каждый второй (41%) ежедневно обсуждает подготовку к экзаменам с родителями.

Самый распространённый совет, который россияне дали бы самим себе в период поступления и экзаменов — «Ты справишься — верь в себя».

Напомним, что ранее  19 выпускников из Карелии получили сто баллов на ЕГЭ. Ранее был назван самый пугающий российских школьников экзамен.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
31.05.2025, 14:00
Студент Петрозаводского университета стал победителем конкурса «Человек года Росатома»

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Отчетный концерт танцевальной академии KlNG STEP SYNDICATE
04.06.2025 13:15
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение