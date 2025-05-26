Почти половина опрошенных жителей Карелии боялись провала на экзаменах

11 тысяч взрослых россиян и школьников 9 и 11 классов поделились своими воспоминаниями о ЕГЭ и ОГЭ.

Платформа Авито Услуги и образовательная платформа «Умскул» опросили более 11 тысяч взрослых россиян и школьников 9 и 11 классов на тему сдачи экзаменов.

43% опрошенных из Карелии столкнулись со стрессом в экзаменационный период. Особенно высокий стресс испытывали 14% респондентов в возрасте 18–24 лет. Каждый седьмой из опрошенных старше тридцати лет вспоминает о бессонных ночах и стрессе.

38% опрошенных выпускники 9 и 11 классов, сдающие экзамены в этом году, отмечают у себя признаки сильного эмоционального выгорания. Почти половина школьников признались, что в период активной подготовки к экзаменам спят всего 5–6 часов в день.

А главным страхом, связанным с экзаменами, 45% всех респондентов назвали провал и неудачу в поступлении. После такого стресса менее 10% получали какую либо профессиональную психологическую помощь. 37% отметили, что, когда они сдавали экзамены, обращаться за психологической помощью было не принято.

Респонденты рассказали и о хорошем. Так, например, 61% отметили, что полноценный отдых и сон лучше всего помогают справляться с выгоранием.

Справляться с переживаниями старшеклассникам помогают любимая музыка (58%) и разговоры с друзьями и близкими (47%). Практически каждый второй (41%) ежедневно обсуждает подготовку к экзаменам с родителями.

Самый распространённый совет, который россияне дали бы самим себе в период поступления и экзаменов — «Ты справишься — верь в себя».

Напомним, что ранее 19 выпускников из Карелии получили сто баллов на ЕГЭ. Ранее был назван самый пугающий российских школьников экзамен.