Почти полсотни мигрантов незаконно трудились на стройке в одном из районов Карелии

Полиция пресекла нарушения миграционного законодательства в Сегежском районе, сообщили в МВД Карелии.

В ходе проверки на одном из строительных объектов в Сегежском районе сотрудники полиции выявили иностранцев, работавших без трудового патента.

К административной ответственности привлекли 41 иностранного гражданина — они выплатят штрафы на общую сумму 82 тысячи рублей. Двое мигрантов будут выдворены с территории России, одному из них, ранее привлеченному к ответственности за нарушения, на 5 лет закрыт въезд в Россию.

В настоящее время проводится проверка, в результате чего к административной ответственности будет привлечен работодатель. Штраф для физического лица за подобное нарушение составляет от 25 до 50 тысяч рублей, для организации — от 250 до 800 тысяч рублей.