Почти полторы тысячи больных коронавирусом выявили за сутки в России

На сегодняшний день в России зарегистрировано 10131 случай коронавируса в 81 регионе, сообщили в Роспотребнадзоре России.

Число зараженных COVID-19 за сутки увеличилось на 1459 в 50 регионах.

Больше всего зараженных в Москве – 6698, в Московской области – 748, в Санкт-Петербурге – 373, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

76 человек погибли от инфекции: 13 – за последние сутки.

Напомним, после третьего анализа у депутата ЗС РК Олега Доценко и 59-летней жительницы Карелии, вернувшейся из Германии, официально подтвердилась коронавирусная инфекция.