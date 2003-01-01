Почти семь миллионов рублей собрали петрозаводчане на реабилитацию мальчика, которого укусил клещ

Родители приостановили сбор средств на реабилитацию десятилетнего Всеволода Соловьева.

Как рассказал папа мальчика, Валерий Соловьев, собрано 6 959 585,29 рублей. Примерно треть суммы — в рамках сентябрьской акции «Букет Надежды». Ее организовал благотворительный фонд им. Арины Тубис.

— Мы безмерно тронуты тем, как много людей откликнулось на просьбу о помощи. Это еще раз доказывает — вместе мы можем творить настоящие чудеса. Низкий поклон всем,кто отозвался на наш призыв. С вашей помощью мы, как минимум, уверенно смотрим в ближайшее будущее. У нас появилась реальная возможность планово выстраивать график лечения, — написал папа мальчика.

Сейчас решено приостановить сбор. Собранной суммы достаточно для реабилитации. Если будет необходимость, то сбор возобновят, отметил Валерий. Он рассказал о состоянии сына. По его словам, врачи отмечают положительную динамику в лечении.

- Сева продолжает бороться и идти вперед маленькими, но уверенными шагами к восстановлению. Благодаря вашей поддержке у мальчика появилась специальная коляска, и теперь между процедурами они с мамой много гуляют, набираются сил. Рядом с Севой неотлучно находится мама, а папа приезжает при любой возможности — такое семейное единство придает особые силы, — говорит Валерий.

Напомним, ребенка укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая Всеволода увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца. Сейчас Сева находится на реабилитации в Москве.