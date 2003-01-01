Реклама на сайте
Рособрнадзор назвал дату проведения итогового сочинения в новом учебном году

08:00

Wildberries запустила виртуальную примерочную

07:40

Музыкальный театр Карелии объявил дополнительный набор в детскую балетную студию

07:20

Почти семь миллионов рублей собрали петрозаводчане на реабилитацию мальчика, которого укусил клещ

07:00

Маршруты четырех автобусов изменятся в Петрозаводске

06:40

В Латвии предложили призывать в армию женщин с 2028 года

00:10

Братья из Шотландии установили новый рекорд, переплыв Тихий океан за 139 дней

23:00

Семь двоен родилось в Петрозаводске в августе

22:00

4 сентября у одиннадцатиклассников начнется пересдача выпускных экзаменов

21:30

Полномочия обвиняемого в педофилии члена Общественной палаты Карелии Леонида Зябкина приостановлены

21:00

Ковшом экскаватора открывали бутылки — лучшие коммунальщики съехались на межрегиональный конкурс в Петрозаводск

20:40

Поставщики молока договорились с Олонецким комбинатом о финансовом механизме погашения долгов

20:20

«Красивое и комфортабельное»: жители посёлка Гирвас с нетерпением ждут открытия здания новой амбулатории

19:45

Регионы получат более 100 млрд рублей на льготную ипотеку

19:30

В Москве запустили первый беспилотный трамвай с пассажирами

19:00

В Муезерском районе Карелии вспыхнул лесной пожар

18:40

Первоклассниками школы Куркиёки стали трое детей из Санкт-Петербурга

18:20

Два троллейбуса временно изменят свои маршруты

18:00

В Петрозаводске почтили память жертв терроризма

17:40

«Лабубу», «кринж» и «цензура» вошли в топ-40 слов в России

17:15

Южный ветер и до +20°С: чем погода удивит жителей Карелии 4 сентября

17:00

В Костомукше простятся с погибшим на СВО земляком

16:45

Жителя Петрозаводска осудили за хранение и сбыт ртути

16:30

Небывалый спрос на фукус и сырец отмечают беломорские рыболовы

16:15

Белое пианино в ротонде в Петрозаводске служит последний сезон

16:00

В Минтрансе Карелии рассказали о степени готовности дороги «Ладва-Ветка – Таржеполь»

15:30

Глава Петрозаводска встретилась с участником программы «Герои Карелии»

15:10

Ученые окольцевали летучих мышей в нацпарке «Водлозерский» в Карелии

14:40

Житель Карелии сообщил о готовящемся взрыве в кондопожской поликлинике

14:20

Более 180 млрд рублей накопили жители Карелии к августу 2025 года

14:00

В Тверском центре спасения рассказали, когда планируют выпускать на волю карельских медвежат

13:40

«Наталья Наговицына упокоилась с миром»: круживший над пиком Победы дрон не обнаружил ни одного признака жизни

13:15

В Петрозаводске разыскивают самокатчика, сбившего 78-летнюю женщину

13:00

Поезд в Карелию задерживается из-за падения беспилотника

12:25

В Карелии приступили к расселению аварийного жилья в рамках нового этапа программы

11:45

Петрозаводчанка перевела деньги мошенникам, получив сгенерированное нейросетями сообщение

11:30

В ГАИ рассказали, как оплатить новую госпошлину за техосмотр

11:15

Конкурс на новую специальность «Стоматологическое дело» на базе Петрозаводского медколледжа составил 9 человек на место

10:50

Супруги Кубасовы из Сегежи отпраздновали золотую свадьбу

10:35

Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России в августе

10:10

В Олонецком районе спасли мужчину, у которого в лодке случился инсульт

09:50

Скандальный участок улицы Хейкконена в Петрозаводске заасфальтируют уже в этом году

09:30

Задержится ли тепло: карельские синоптики сделали прогноз на сентябрь

09:00

В Петрозаводске снесут ларек скандального «Сеньора Помидора»

08:40

Новый мост через реку Чирко-Кемь досрочно построили в селе в Карелии

08:20

Сквер и дорога к школе спасены: в Петрозаводске вовремя починили ливневку

08:00

Книжный фестиваль пройдет в Петрозаводске

07:40

Карелия вошла в тройку регионов России с самой красивой осенью

07:20

Глава Республики Карелия проверил готовность ФАПа в Приладожье к приему пациентов

07:00

Вечером в Петрозаводске жёстко сбили пешехода

06:40

Названы причины обращения за помощью российских туристов

00:10
Почти семь миллионов рублей собрали петрозаводчане на реабилитацию мальчика, которого укусил клещ
Сегодня 07:00 Общество
Поделиться

Родители приостановили сбор средств на реабилитацию десятилетнего Всеволода Соловьева.

фото: © фото со страницы Валерия Соловьева / VK

Как рассказал папа мальчика, Валерий Соловьев, собрано 6 959 585,29 рублей. Примерно треть суммы — в рамках сентябрьской акции «Букет Надежды». Ее организовал благотворительный фонд им. Арины Тубис. 

— Мы безмерно тронуты тем, как много людей откликнулось на просьбу о помощи. Это еще раз доказывает — вместе мы можем творить настоящие чудеса. Низкий поклон всем,кто отозвался на наш призыв. С вашей помощью мы, как минимум, уверенно смотрим в ближайшее будущее. У нас появилась реальная возможность планово выстраивать график лечения, — написал папа мальчика.

Сейчас решено приостановить сбор. Собранной суммы достаточно для реабилитации. Если будет необходимость, то сбор возобновят, отметил Валерий. Он рассказал о состоянии сына. По его словам, врачи отмечают положительную динамику в лечении.

- Сева продолжает бороться и идти вперед маленькими, но уверенными шагами к восстановлению. Благодаря вашей поддержке у мальчика появилась специальная коляска, и теперь между процедурами они с мамой много гуляют, набираются сил. Рядом с Севой неотлучно находится мама, а папа приезжает при любой возможности — такое семейное единство придает особые силы, — говорит Валерий.

Напомним, ребенка укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая Всеволода увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца. Сейчас Сева находится на реабилитации в Москве.

