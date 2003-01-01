Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

РЕКЛАМА
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Новости

11:20

Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

11:10

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

11:00

Троллебус №6 возобновил работу в Петрозаводске

10:50

Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

10:35

Самая яркая комета года приблизится к Земле в ночь на 21 октября

10:20

Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

10:00

Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

09:30

В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

09:00

Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

08:40

Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

08:00

Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

07:40

Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

07:20

Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии

07:00

Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

06:40

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10

В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков

23:00

«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00
Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»
Сегодня 11:20 Происшествия
Сотрудники Россельхознадзора выявили массу нарушений правил хранения пищевых изделий, реализуемых в торговых точках Карелии.

фото: © george kedenburg III / unsplash

В Петрозаводске, Сегеже и Лахденпохье сотрудники Россельхознадзора арестовали 955 кг продовольственных товаров, реализуемых в магазинах федеральной сети «Доброцен». Из них 688 кг обнаружили в столице Карели и 204 кг — в Приладожье, сообщили в Североморском межрегиональном управлении ведомства.

— В ходе проверки сотрудниками Управления были выявлены продукты с истёкшим сроком годности (печень свиная и говяжья, субпродукты, куриные окорочка, кальмар и т. д.), а также мясная и рыбная продукция без маркировки с информацией о производителе, датах изготовления, условиях хранения и сроках годности, — рассказали там.

Кроме того, в пяти из восьми проб молока, творога, сметаны и сливочного масла специалисты выявили нарушения требований технического регламента Таможенного союза.

— В твороге «Kvalita» и «Пущенские луга» (производитель ООО «Дары Молока») установлено наличие массовой доли говяжьего жира и микробная трансглутаминаза (наличие которых в продукте не допускается). В твороге производства ООО «КМЗ «Ростмолпром» обнаружены растительные жиры, не заявленные производителем. В сливочном масле «Молочная магия» производства ООО «Лавпродукт» установлено наличие массовой доли сорбиновой кислоты, наличие которой в продукте не допускается. В сметане «Kvalita» (производитель ООО «Дары Молока») также выявлены сорбиновая кислота и растительные жиры, кроме того, установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, — пояснили в ведомстве.

Теперь предприятие ООО «ПВ Северо-Запад», владеющее указанной сетью торговых точек, а также должностные лица, ответственные за качество товаров, привлекут к административной ответственности за нарушение требований технического регламента. 

Ранее в карельских в магазинах «Доброцен» сотрудники Россельхознадзора арестовали 780 кг пищевых изделий с нарушениями.

