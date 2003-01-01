Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

Сотрудники Россельхознадзора выявили массу нарушений правил хранения пищевых изделий, реализуемых в торговых точках Карелии.

В Петрозаводске, Сегеже и Лахденпохье сотрудники Россельхознадзора арестовали 955 кг продовольственных товаров, реализуемых в магазинах федеральной сети «Доброцен». Из них 688 кг обнаружили в столице Карели и 204 кг — в Приладожье, сообщили в Североморском межрегиональном управлении ведомства.

— В ходе проверки сотрудниками Управления были выявлены продукты с истёкшим сроком годности (печень свиная и говяжья, субпродукты, куриные окорочка, кальмар и т. д.), а также мясная и рыбная продукция без маркировки с информацией о производителе, датах изготовления, условиях хранения и сроках годности, — рассказали там.

Кроме того, в пяти из восьми проб молока, творога, сметаны и сливочного масла специалисты выявили нарушения требований технического регламента Таможенного союза.

— В твороге «Kvalita» и «Пущенские луга» (производитель ООО «Дары Молока») установлено наличие массовой доли говяжьего жира и микробная трансглутаминаза (наличие которых в продукте не допускается). В твороге производства ООО «КМЗ «Ростмолпром» обнаружены растительные жиры, не заявленные производителем. В сливочном масле «Молочная магия» производства ООО «Лавпродукт» установлено наличие массовой доли сорбиновой кислоты, наличие которой в продукте не допускается. В сметане «Kvalita» (производитель ООО «Дары Молока») также выявлены сорбиновая кислота и растительные жиры, кроме того, установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, — пояснили в ведомстве.

Теперь предприятие ООО «ПВ Северо-Запад», владеющее указанной сетью торговых точек, а также должностные лица, ответственные за качество товаров, привлекут к административной ответственности за нарушение требований технического регламента.

Ранее в карельских в магазинах «Доброцен» сотрудники Россельхознадзора арестовали 780 кг пищевых изделий с нарушениями.