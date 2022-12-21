Каждое третье преступление в Карелии было совершено пьяными людьми

В республике более 30% всех преступлений совершалось людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Прокуратура Карелии представила статистику преступлений за 11 месяцев 2022 года. Согласно приведенной информации, 30,3%, или 1 926 расследованных преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество таких преступлений возросло на 0,5%. Еще 75 преступлений были совершены в состоянии наркотического опьянения.

Также серьезно возросла преступность среди несовершеннолетних — на 50,7%. Как объяснили в прокуратуре республики, это произошло за счет учета направленных в текущем году в суд уголовных дел о преступлениях, совершенных в 2021 году.