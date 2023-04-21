Почти треть преступлений в Карелии были совершены в пьяном состоянии

В прокуратуре рассказали о числе преступлений в республике, который совершались в момент опьянения.

Согласно приведенной прокуратурой республики статистике отмечено число преступлений за первые 4 месяца 2023 года, которые совершались в состоянии алкогольного опьянения. Их общая доля в числе остальных преступлений за тот же срок составила 30,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доля немного уменьшилась — на 0,4%. Их общее количество составило 611.

Также снизилось на 53,9% (с 26 до 12) количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.

При этом число зарегистрированных преступлений, связанных с оборотом наркотиков, за год резко выросло.