Почти три четверти бюджета Карелии в 2023 году потрачено на социально-культурную сферу

Минфин привел данные по расходным обязательствам бюджета Карелии за первые два месяца 2023 года.

Согласно данным Минфина Карелии, расходная часть бюджета за январь–февраль 2023 года составила 11,9 млрд рублей. Приэтом 72,4% всех расходов бюджета было направлено на социально-культурную сферу. Из этих средств 3,3 млрд рублей было потрачено за здравоохранение, 3 млрд — на социальную поддержку граждан, 2,4 млрд — на культуру и спорт.

Для развития и поддержки экономики было предоставлено 1,8 млрд рублей. Это средства пошли на транспортное, дорожное, лесное, сельское и жилищно-коммунальное хозяйство.

Районам и городским округам было направлено 1,7 млрд рублей.

Госдолг Карелии на 1 марта составил 25,9 млрд рублей, при этом более 80% этой суммы представлено бюджетными кредитами.

Напомним, Минфин Карелии подвел итоги исполнения бюджета республики за 2 месяца зимы. Дефицит составил 2,1 млрд рублей.