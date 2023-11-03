Почти тысяча человек в Карелии обратились за экстренной помощью в ноябрьские праздники

В травматологическом пункте Республиканской больницы помощь получили 164 пациента.

За 4-6 ноября в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи обратилось 1595 пациентов, сообщили в официальном паблике учреждения.



Как отметили в источнике, на скорую помощь поступило 990 вызовов. В травматологическом пункте помощь получили 164 пациента.



В стационар обратился 441 человек, из которых 129 потребовалась госпитализация, а 312 были осмотрены на этапе приемного покоя и получили медпомощь, не требующую госпитализации.