Почти тысячу абортов сделали жительницы Карелии с начала года

В Минздраве республики поделились статистикой абортов за последние 9 месяцев.
С начала 2025 года аборт сделали 975 жительниц Карелии, сообщили «Столице на Онего» в Минздраве республики.
— Отказались аборта по итогам консультирования в центре медико-социальной поддержки беременных 122 беременные женщины, — добавили там.
В настоящее время на учёте по беременности состоят 2076 женщин.
Напомним, с 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам в размере 100% прожиточного минимума могут получать студентки, обучающиеся в колледжах и вузах Карелии.