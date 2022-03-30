Если раньше за качественными продуктами и одеждой жители Карелии ездили в Финляндию, то теперь могут смело ездить в Беларусь.

Жительница Карелии побывала в Минске и поняла, что сейчас, когда в России закрылись многие магазины, торгующие иностранными брендами, именно Беларусь может стать перспективным направлением для шоппинга.

- Во-первых, здесь почти все «иностранное» работает. По какой-то причине санкции до них не дошли или игнорируются (забавно, потому что Беларусь фигурирует практически во всех западных санкционных списках наравне с Россией).

Во-вторых, Беларусь сама производит и продает много качественных товаров, которые вполне способны заменить импортные. Прежде всего, я бы назвала белорусский трикотаж. И не надо думать, что это какие-то «бабушкины» сорочки. Белье здесь уже давно делают современное и очень красивое. Да и спортивная одежда не отстает от мировых трендов.

Так что если раньше за качественными продуктами и одеждой жители Карелии ездили в Финляндию, то теперь могут смело ездить в Беларусь. Да, это дальше. Но хороший шоппинг того стоит.

Оказалось, что в Минске не закрылись Макдональдсы. Так что тем, кто соскучился по настоящему маку с картошкой, – сюда. Оказалось, что в Минске открыты даже фирменные магазины Apple. В торговом центре «Галерея» возле станции метро «Немига» я видела работающий Apple Store. Так что айфон из Беларуси – это реально.

Подробнее о том, что можно купить в Беларуси, по каким ценам и как туда добраться, читайте здесь.