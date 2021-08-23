Почти все школьники в Карелии получили выплаты в 10 тысяч рублей

Более 84 тысяч детей уже получили выплаты на подготовку к школе, сообщили в Пенсионном фонде по Карелии.

Карельским отделением ПФР выплата в 10 тысяч направлена родителям и опекунам 84356 детей. Это 98% от всех потенциальных получателей выплаты.

Семьи, которые еще не обратились за выплатой, могут сделать это до 1 ноября. Однако Отделение Пенсионного фонда призывает жителей республики не откладывать подачу заявления на последние дни. Подать заявление проще всего через портал госуслуг. При отсутствии такой возможности можно обратиться в клиентскую службу Фонда.

Согласно указу президента, выплата полагается семьям, в которых воспитываются дети от 6 до 18 лет. Заявления также могут подать родители детей-инвалидов и сами лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам. Они также имеют право на получение единовременной выплаты.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре.