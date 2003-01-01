Почтовое отделение в поселке Пяозерский на севере Карелии отремонтируют

Почту в Пяозерском Лоухского района планируется отремонтировать в 2026 году.
О планируемом ремонте почтового отделения сообщает пресс-служба карельского парламента, ссылаясь на заместителя председателя Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии Андрея Монастыршина.
Так, по результатам проверки Управлением Федеральной почтовой связи Республики Карелия проведён осмотр помещения, организовано подключение объекта к центральному отоплению, выявлена невозможность восстановления системы водоснабжения.
По информации парламентария, для решения проведения капитального ремонта АО «Почта России» подготовило заявку на выделение средств в размере 6,9 млн рублей, работы запланированы на весну 2026 года.