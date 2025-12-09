Почтовое отделение на Шуйской станции могут построить раньше срокараньше срока

Жители Шуйской станции вынуждены ездить за корреспонденцией и пенсией в соседнее село.
Представители Минтранса Карелии и депутаты Заксобрания побывали на Шуйской станции в Прионежском районе. Почтовое отделение там закрыто в связи с аварийным состоянием здания. Жители вынуждены получать почтовые услуги, в том числе пенсию и квитанции, в соседней Шуе.
Возведение современного модульного здания почты запланировано на 2029 год. Но чиновники обратились к АО «Почта России» с просьбой рассмотреть возможность ускорения сроков.
В ходе выездного совещания участники побывали в здании бывшего фельдшерско-акушерского пункта, помещения которого предлагается использовать для размещения временного почтового отделения до возведения современного модульного здания почты. Также обсудили возможность привлечения передвижного почтового отделения, сообщили в Минтрансе.
Напомним, что в 2023 году в Шуе было возведено новое модульное здание почтового отделения в рамках программы модернизации объектов почтовой связи. Помимо получения писем, посылок, квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг и пенсии, отправки корреспонденций, на почте есть возможность приобрести продукты, при этом цены на некоторые из них ниже, чем в магазине. Добавим, что это было первое здание, построенное по технологии быстровозводимых конструкций деревянного домостроения.