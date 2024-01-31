Под давлением мошенников жительница Петрозаводска лишилась больше 2 млн рублей

Петрозаводчанка понесла крупные денежные потери, пытаясь защитить свои персональные данные.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 63-летней горожанки, которая понесла крупные денежные потери под давлением мошенников.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные, назвавшиеся сотрудниками Минздрава, Росфинмониторинга, а также Ф. Б. Звонившие сообщили, что произошла утечка персональных данных в учреждении, где работает женщина, в том числе это касается и ее собственных данных. И теперь якобы ее счетами могут воспользоваться аферисты, поэтому личные сбережения необходимо срочно перевести на некий безопасный счёт.

Мошенники оказывали давление на горожанку в течение нескольких дней, стараясь выманить как можно больше денег. Когда она обналичила 500 тысяч рублей, женщину убедили в том, что злоумышленники оформили на неё кредиты. Петрозаводчанка должна была быстро «аннулировать» несанкционированные кредиты, взяв займы в банках на такую же сумму. В результате пенсионерка взяла четыре кредита и перевела заёмные деньги на счета, продиктованные мошенниками.

Общий ущерб составил 2 млн 220 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Полиция Карелии предупреждает: «Есть только два вида счетов — ваш и чужой. Никаких безопасных счетов не существует». Если поступают звонки от неизвестных лиц, не поддавайтесь панике, сохраняйте бдительность.