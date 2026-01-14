Под домашний арест отправлен главврача больницы в Новокузнецке

В связи с произошедшим в новокузнецкой больнице №1, главный врач Виталий Херасков, помещен под домашний арест. Такое решение озвучила судья, уточнив, что мера пресечения в виде домашнего ареста для Хераскова Виталия Юрьевича, обвиняемого по части 3 статьи 293 УК РФ, будет действовать до 13 марта.

Напомним, в начале этого года в родильном доме №1 скончались девять младенцев. По информации Министерства здравоохранения Кузбасса, причиной трагедии стала внутриутробная инфекция. В настоящий момент в реанимации находятся еще шесть новорожденных. На период проведения расследования больница временно закрыта, а медицинская помощь роженицам оказывается в роддоме №2.

Расследование уголовного дела, как вияснило РИА Новости, передано в центральный аппарат Следственного комитета. Росздравнадзор также проводит проверку, а Генеральная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пациентов.