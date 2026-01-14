Обвиняемый не признал свою причастность к произошедшей гибели девяти младенцев в период с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026.
Под домашний арест отправлен главврача больницы в Новокузнецке
Найдены самая дешевая и самая дорогая продаваемые в Петрозаводске квартиры
В Сегеже на городских маршрутах остался всего один автобус
В Карелии стартовала декларационная кампания-2026: как отчитаться о доходах и не попасть на уловки мошенников
Костомукшский блогер рассказала, как добилась успеха в соцсетях
Без существенных осадков и до -15°С ожидается в Карелии 16 января
По поручению главы Карелии завершена реконструкция карантинного помещения на племпредриятии «Карельское»
Первый из десяти новых автобусов «СИМАЗ» вышел на линию в Петрозаводске
В Петрозаводске стартует показ третьей части фильма «Аватар»
Умерла экс-глава Муезерского городского поселения
Бывший управляющий АО «Пряжинское» предстанет перед судом по обвинению в присвоении средств
В Карелии определены места крещенских купаний
Карелия вошла в топ-10 регионов России с самыми доступными ценами на аренду загородных домов в январе
Минздрав Карелии информирует о режиме работы городских поликлиник Петрозаводска в выходные дни
Житель Карелии отсудил почти 3 млн рублей у петербургского работодателя
Названа дата открытия фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске
Летевший к Земле «астероид» удаляется от планеты
Начать с нуля: Билайн сделал бесплатным «Чистый номер»
Путин сегодня выступит с важным заявлением по внешней политике
Строительство второго дома ЖК «Флотилия» завершается, но свободные квартиры еще есть
Флюорографию и маммографию смогут сделать жители Лахденпохьи
Учёные из Карелии ищут в дельте Меконга живые «датчики» планеты
Спрос на резервное копирование в облаке у предприятий Карелии вырос более чем в два раза
Бобры перегрызли кабель и чуть не оставили без связи 13 тысяч человек в соседнем с Карелией регионе
Новым директором Пушкинского музея стала уроженка Петрозаводска Екатерина Проничева
Тропу к самой большой ели Фенноскандии в Карелии почистили и запретили по ней ходить
В Карелии мужчина более года жил на пенсию умершей матери
Житель Сегежского округа Николай Кабанов погиб в ходе СВО
Карельский Роспотребнадзор открыл формулу идеального дня школьника
Скончался подполковник УФСИН Карелии в отставке Дмитрий Поляков
Полиция вычислила мошенника, который обманул жителя Карелии
Петрозаводчан зовут посчитать городских уток
Карельское золотное шитье покажут на выставке в Париже
Средняя зарплата дворников в России выросла почти до 100 тысяч рублей
Сальмонелла и кишечная палочка обнаружены в продукции из «ВкусВилла» в Петрозаводске
Все рестораны KFC в России прекратили существование
Круглогодичный автобусный маршрут соединит Петрозаводск и Гирвас
74-летняя петрозаводчанка нашла необычную подработку и лишилась всех сбережений
Для чего нужна доработка сайтов на Битрикс
На Солнце произошла сильная вспышка
Карельские приставы выставили на торги автомобили должников
Умер известный петрозаводский предприниматель Вячеслав Ли
Бывшую котельную в Карелии вновь выставили на торги
Кот из России признан самым красивым в мире
Пункты приёма живых новогодних ёлок открылись в Петрозаводске и Лахденпохье
Торговец нелегальными сигаретами из Беломорска предстанет перед судом
Инновационный препарат от рака поступил в медучреждения России
Молоковоз перекрыл дорогу в Прионежье после столкновения с легковым авто
Синоптики рассказали, когда в Карелию придут самые сильные морозы
Жилой дом практически полностью сгорел в Пудожском районе
США приостановили выдачу иммиграционных виз для граждан России
Карелия вошла в топ-3 регионов России по количеству бронирований авто в зимний период
На Кургане пройдет Региональный фестиваль «На лыжи!»
Важные новости 14 января
Последние три года стали самыми жаркими в истории человечества
Коэффициент платы за воду при отсутствии счётчика стал тройным в 2026 году в России
В полиции рассказали о состоянии женщины, попавшей под колёса микроавтобуса в Петрозаводске
Двадцатиметровый астероид может врезаться в Землю в ближайшие сутки
Микроавтобус на скорости сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске
Внедрение бережливых решений в строительной компании Карелии позволило значительно увеличить выработку
В России ужесточили хранение личных данных в сети
Люди с нарушениями слуха и зрения могут вызвать помощь по смс
Минобрнауки изменило правила приёма в вузы с 2026 года
Минздрав Карелии составил чек-лист здоровья на 2026 год
Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома на улице Белинского в Петрозаводске
Южный ветер и потепление до -6°С ожидаются в Карелии 15 января
Жители Карелии раскупают билеты на летние авиарейсы
Пьяная жительница Карелии устроила автопробег с маленьким ребёнком на переднем сидении
Туристический объект на сельхозземлях у Ладожского озера в Карелии признан незаконным
В Карелии суд забрал участок, незаконно приобретённый по «дачной амнистии»
В Эстонии создали специальный набор для депрессивных подростков
В Карелии мужчина устроил разбой в магазине и покормил бездомного пса
Ролик жительницы Костомукши набрал более 9 миллионов просмотров в сети
Молодой водитель съехал в кювет и покинул место ДТП в Медвежьегорском районе
Более 6,5 тысяч доноров спасали жизни в Карелии в 2025 году
«АвтоВАЗ» планирует выпустить 400 тысяч автомобилей в 2026 году
Эксперт рассказал о подорожании многих продуктов к концу января в России
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Сегеже
В России пересмотрят список запрещённых для женщин профессий
Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали шесть медалей на окружном первенстве
Власти не видят волков, а школьник по-прежнему ходит по опасной дороге
Шанс на работу: в Карелии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»
Петрозаводчанин получит компенсацию за куриные яйца с плесенью
Житель Кондопоги перевел Гусейну, Фирдавсу, Шамилю и Никите 2 млн рублей
В медколледже Петрозаводска проверяют оплату труда преподавателей
«Собакой не занимаются, кормят редко»: ещё один алабай из Заозерья нуждается в помощи
Овчарки Лютый, Лекса и Лотос приступили к службе в УФСИН Карелии
В России разработан первый национальный перечень причин смерти, которых можно было бы избежать
Метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды часто не сбываются
Карельские спасатели освободили запертую в квартире женщину
Почти 400 обращений жителей Карелии получил детский омбудсмен в 2025 году
В Новокузнецке по делу о гибели девяти младенцев задержали главврача больницы
Супруги Бекреневы из Прионежского района отметили золотую свадьбу
Умер актер и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Федеральный канал рассказал о бытовавшей в Заонежье старинной игре
Ушёл из жизни Олег Евдокимов — живая легенда и душа Онежской регаты
В Карелии объявлено пока только два официальных места для крещенских купаний
В Карелии в 2025 году построили 8 амбулаторий и 9 ФАПов
День снега отметят на «Фонтанах» в Петрозаводске
Петрозаводчанка потеряла полмиллиона рублей после общения с «налоговой»
В Карелии из-за нарушений правил обгона за год погибли 11 человек
В Петрозаводске проходят сразу два массовых рейда Госавтоинспекции
В России одобрен законопроект о льготном поступлении в вузы для вдов участников СВО
Житель Карелии получил условный срок за попытку дать взятку сразу нескольким сотрудникам ГАИ
С 1 января 2026 года прожиточный минимум в России проиндексирован на 6,8%
Студентка ПетрГУ, волонтёр и член Союза художников, стала «Студентом года»
В Карелии спасатели провели взрывные работы на реке для предотвращения подтопления Беломорска
В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении ударившего бутылкой инспектора ГАИ
В России утверждён расширенный перечень заболеваний для оказания бесплатной медицинской помощи
Обвиняемый не признал свою причастность к произошедшей гибели девяти младенцев в период с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026.