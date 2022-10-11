Любитель металлолома обокрал сразу несколько дач под Петрозаводском

Молодой мужчина вынес с чужих дач в Прионежье старую чугунную ванну, лопаты, вилы и металлические трубы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступили несколько заявлений от владельцев дачных домов в одной из деревень. Во время их отсутствия пропала хозяйственная утварь: старая чугунная ванна, металлические трубы.



Одна из потерпевших, 53-летняя женщина, сообщила о краже из хозяйственной постройки. Оттуда пропали вилы и лопаты общей стоимостью более 1,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого: им оказался 24-летний житель соседнего населенного пункта. Молодой человек признался, что в деревню приехал целенаправленно в поисках чужого имущества.



Краденое он вывез и сдал в пункт приема металлолома, вырученные деньги потратил.

Ему грозит уголовная ответственность.