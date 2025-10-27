Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

Сотрудники Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте пресекли деятельность масштабной нелегальной майнинг-фермы.
Мероприятия по задержанию злоумышленников проводились на территории железнодорожных станций Громово и Луговая в Приозерском районе Ленинградской области. Там были обнаружены контейнеры, оснащенные специализированным оборудованием для майнинга криптовалют, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствием установлено, что к организации незаконной деятельности были причастны должностные лица регионального подразделения транспортной компании. Они предоставили злоумышленникам доступ к территориям тяговых подстанций. В результате противоправных действий было похищено более 80 миллионов кВт⋅ч электроэнергии.
Задержано шесть подозреваемых. Изъято компьютерное и майнинговое оборудование, а также денежные средства на сумму свыше 7 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мы рассказывали, что Карелия вошла в тройку лидеров по росту майнинговых ферм в России.