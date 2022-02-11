Под Петрозаводском будут ловить водителей, не оплативших штрафы ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района объявили о проведении профилактических мероприятий.

С 14 февраля на территории района стартовали профилактические мероприятия, направленные на безопасность различных категорий участников дорожного движения, сообщается в паблике «Прионежская полиция».

Так с 14 по 16 февраля наряды ДПС будут контролировать детскую безопасность в автотранспорте. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейдовые мероприятия вблизи детских садов.

С 14 по 20 февраля автоинспекторы особое внимание уделят контролю за соблюдением законодательства водителями грузовых автомобилей и водителями автобусов.

Также с 14 по 20 февраля сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района проводят мероприятия «Должник» по выявлению водителей, не уплативших административные штрафы за нарушения ПДД и привлечению их к административной ответственности.

В полиции напомнили, что за неуплату штрафа в установленный законом срок предусмотрено наказание как в виде штрафа в двукратном размере от неоплаченного (но не менее 1 000 рублей), так и в виде ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ до 50 часов.

В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, Госавтоинспекция Прионежского района призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.