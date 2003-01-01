Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

Два человека пострадали в аварии на Ялгубском шоссе под Петрозаводском.

14 сентября на 13-м километре Ялгубского шоссе в Прионежском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Два легковых автомобиля столкнулись, после чего съехали в кювет и перевернулись. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Сообщение о аварии поступило спасателям в 16:07. На место выехали пожарные из Соломенного, были задействованы три специалиста и одна единица техники. Они прибыли в 16:27 и обнаружили, что людям требуется помощь.

Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, предотвратили возгорание и деблокировали пострадавшую женщину. Двух пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи, их доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.