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Новости. Происшествия
12:17, 09 Июня 2018

Под Петрозаводском на женщину напала змея

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Гадюка укусила жительницу Суоярви на дачном участке под Петрозаводском.

"Недавно у нас на лечении находилась укушенная гадюкой 38-летняя жительница Суоярви, - рассказал главврач БСМП Алексей Хейфец. – Она приезжала в Петрозаводск к родственникам, и у них на даче, недалеко от города, ее укусила так называемая болотная гадюка".

Сразу после поступления к больницу пострадавшей ей ввели специальный гаммаглобулин – антидот против яда гадюки. Спустя три дня женщину выписали из лечебного учреждения.

Как рассказал Алексей Хейфец, каждый год в БСМП поступает четыре – пять укушенных гадюками людей. Всем им также вводится антидот, и главный врач не припомнит ни одного случая летального исхода таких пациентов. У них, отметил Хейфец, какое-то время могут быть только температура и боль в месте укуса гадюки, но сознание они не теряют.

На вопрос, что в первую очередь должен делать укушенный змеей человек, Алексей Хейфец разъяснил, что в подобных случаях необходимо приложить к месту укуса что-то холодное. По возможности, лед. Холод, пояснил врач, замедляет и уменьшает всасывание змеиного яда. А после этого желательно в течение суток обратиться за медицинской помощью.

Ни Минздрав Карелии, ни Центр медицинской профилактики РК не располагают сведениями о количестве укушенных гадюками в республике, как в прошлые годы, так и в этом году. Поскольку, пояснили в Центре медицинской профилактики, сбор таких статистических данных "не входит в компетенцию учреждения".

Ранее также сообщалось, что жителя Петрозаводска укусила змея на придомовом участке.

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