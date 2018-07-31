Под Петрозаводском обнаружено тело велосипедиста

Полиция Прионежского района устанавливает личность гражданина, чье тело было найдено в Орзеге, сообщает МВД Карелии.

"30 июля в Прионежском районе на участке лесной дороги от станции Орзега было обнаружено тело человека без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Документов при себе у мужчины не обнаружены. В настоящее время устанавливается его личность.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие. На левой кисти между большим и указательным пальцами имеется татуировка "Юра".

Был одет: черная болоньевая куртка на молнии, черные спортивные брюки, оранжевая футболка, черные короткие резиновые сапоги. Мужчина передвигался на складном велосипеде.

Всех, кому что-либо известно о личности умершего, в полиции просят сообщать по телефону дежурной части ОМВД России по Прионежскому району: (88142) 739-022.