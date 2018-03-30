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Новости. Общество
16:01, 30 Марта 2018

Под Петрозаводском раздавили больше 20 кг томатов

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У польских помидоров не было товаросопроводительных документов.

Как сообщили в территориальном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утром 30 марта специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора по месту выявили у индивидуального предпринимателя на Шуйском шоссе 20,1 кг свежих томатов без необходимых документов.

Согласно маркировочным этикеткам, страной происхождения помидоров является Польша. Импортер - ООО "Транспетробалтик", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нямига, д. 10, оф. 18. Товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию не представлены.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации, продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО в деревне Орзега Прионежского района.

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Комментарии

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YellowSubmarine
2018-03-30 16:39:47
Ай да молодца! Так их этаких и разыдаких!
А пусть не лезут! (с)
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